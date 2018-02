Sarzana - Val di Magra - Il prossimo 13 marzo l'Istituto vendite giudiziarie di Piazza Dante Alighieri 95 si tramuterà una concessionaria low coast di mezzi usati. Alle ore 14.00 scoccherà infatti l'ora della vendita di una serie di autoveicoli rimasti 'a piedi' a seguito del fallimento della ditta Labocolor di Santo Stefano di Magra. Sei i lotti in questioni, per altrettanti veicoli.



Il primo è il più oneroso: Mercedes E 320 Cdi, base d'asta 4.608 euro più iva. Parte invece da 3.840 euro più iva una Fiat 500 1.2 Cabrio. Il lotto 3 è un autocarro Citroen Jumper con base d'asta 3.584 euro più iva. Lotto 4 un altro autocarro: un Fiat Fiorino, base 2.356 euro più iva. Il quinto lotto risponde al nome di Fiat Ducato: il furgone parte da 3.994 euro più iva. Chiude la carrellata una Smart Passion, morbida base d'asta 922 euro più iva.



Le persone interessate dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno dell’asta presso gli Uffici di SO.VE. Srl in Piazza Dante Alighieri un'offerta in busta chiusa, priva di segni di riconoscimento, recante unicamente la dicitura 'Offerta di acquisto Fallimento 21/2016 lotto n°...'. E occhio, aspiranti compratori: chi la spunterà dovrà ritirare il bene entro 20 giorni, poi sarà applicata una penale pari al 10 per cento del valore di aggiudicazione per ogni giorni in più.



Sarà possibile dare un'occhiata ai beni fino a tre giorni lavorativi prima dell'asta. I contatti per sopralluoghi e informazioni: telefono 0187 517244 e fax 0187 1672118.



N.RE

16/02/2018 17:12:30