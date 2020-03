Uno piscologo gratuito a disposizione dei sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana la campagna #NessunoèSolo, volta a comunicare ai cittadini sarzanesi che anche durante l’emergenza nessuno rimane indietro, si arricchisce di un’altra importante opportunità: il servizio di Ascolto Psicologico Covid-19.

Attuando la delibera di Giunta dello scorso 16 marzo sulle misure urgenti in sostegno delle famiglie e della cittadinanza, la giunta Ponzanelli con il contributo attivo dell'Ordine degli Psicologi della Liguria ha aderito all'iniziativa che vede coinvolti le principali Società ed Associazioni di Psicologi dell'Emergenza quali SIPEm Sos Federazione Liguria (Società Italiana di Psicologia dell'Emergenza Social Support Federazione), Ordine di Malta Corpo Italiano di Soccorso e Croce Rossa Italiana per organizzare un servizio di ascolto psicologico gratuito in favore di tutta la popolazione.

“Ogni cittadino vive oggi un momento di particolare difficoltà e se come comunità stiamo dando insieme la dimostrazione di saperci stringere tra noi e collaborare insieme, come singoli individui non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto, anche da casa - ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli. Tengo a ringraziare l'Ordine degli psicologi della Liguria per l'importantissimo servizio che ha proposto alla nostra cittadinanza. Nei momenti difficili occorre rivolgersi ai professionisti, i nostri cittadini potranno farlo e gratuitamente”.



L'Ordine degli Psicologi ha elaborato anche un utilissimo vademecum con i consigli essenziali per affrontare questi momenti difficili, che può essere scaricato dal sito ordinepsicologi-liguria.it o dal sito istituzionale del Comune di Sarzana, insieme a tanto altro materiale informativo utile sull'emergenza Coronavirus. Il servizio di supporto psicologico telefonico è gratuito e rivolto a chiunque si trovi in una condizione di difficoltà. Non bisogna, infatti, avere timore di chiedere supporto a un professionista se paure, ansie e disagio sono eccessive. Lo stress determinato dall’emergenza epidemica da Coronavirus e dall'isolamento sociale determinano infatti non poche difficoltà ai cittadini, costretti nel faticoso percorso di accettazione ed elaborazione del rischio legato alla contrazione della malattia, oltre alle inevitabili conseguente psicologiche determinate dal rispetto delle restrizioni alla libertà personale imposte dalla necessità di contenere la diffusione del virus. Per questo, soggetti fragili e non solo, potrebbero trovare beneficio e sollievo nel confronto con psicologi in grado di gestire stress da eventi traumatici e da una quotidianità difficile da elaborare. Per farlo basterà rivolgersi allo sportello telefonico di “Ascolto Psicologico COVID-19” attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ai seguenti orari: dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 17 e dalle 20 alle 22 telefonando al 3206708717.

Redazione

21/03/2020 12:09:11