Un pomeriggio con Barbara D'Urso per 35 euro (vestirsi eleganti)

Sarzana - Val di Magra - Maggiorenni, muniti di carta d'identità, consigliato abbigliamento elegante. Un tour operator della zona offre la possibilità di passare qualche ora con Barbara D'Urso come pubblico di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano dell'ammiraglia Mediaset. Al costo di 35 euro si ottiene un viaggio in pullman per gli studi milanesi di Cologno Monzese e la possibilità di assistere alla registrazione di una delle puntate della fortunata trasmissione. Partenze da Aulla, Sarzana e Santo Stefano Magra e Massa.

