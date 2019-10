Sarzana - Val di Magra - Si terrà sabato 26 ottobre alle ore 11.30 l'inaugurazione del nuovo defibrillatore nel borgo di Valeriano nel borgo di Vezzano. L'iniziativa si terrà presso il centro sociale e vedrà la partecipazione di sindaco, consiglieri comunali e presidente della Pubblica Assistenza. La parrocchia di Sant'Apollinare “ringrazia tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell'iniziativa dimostrando sensibilità per la necessità comunitaria. La popolazione di Valeriano per le offerte, la Corale Sant'Apollinare e la Corale San Martino dirette dal Maestro Ezio Rossi per il concerto, il sindaco, gli amministratori comunali e la pubblica assistenza per il loro indispensabile contributo”.

