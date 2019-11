Un attraversamento pedonale protetto per la rotatoria di Piazza San Giorgio

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta IBF srl i lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via Sobborgo Emiliano a pochi metri dalla rotonda di piazza San Giorgio. L'intervento era stato anticipato giovedì dall'assessore Torri nel corso dell'incontro fra la giunta e i residenti del quartiere Trinità mentre con la determina di venerdì è stato dato via libera all'intervento che costerà circa ottomila euro.

Dopo aver installato la rotatoria temporaneamente in estate, l'amministrazione ha ora ritenuto “necessario provvedere alla realizzazione di un attraversamento pedonale modulare rialzato a protezione dei pedoni e al fine di abbattere le barriere architettoniche esistenti, da collocare in corrispondenza dell'attuale segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale esistente in via Sobborgo Emiliano”.

B. M.

18/11/2019 15:08:55