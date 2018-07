Sarzana - Val di Magra - Torna a Baccano di Arcola alla Pieve dei santi Stefano e Margherita dal 26 al 29 luglio la sagra del raviolo che festeggia il suo 33esimo anno di attività. "Se volete darci una mano - scrivono gli organizzatori della Pubblica assistenza della Croce verde di Arcola - vi aspettiamo in sede per procedere alla vostra iscrizione. Ricordiamo che i minori di anni 14 che desiderano aiutare devono essere accompagnati da un adulto presente alla sagra"

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK