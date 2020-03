Sarzana - Val di Magra - Ai provvedimenti già adottati in seguito all'ultimo decreto emesso dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus, si aggiunge oggi anche l'ordinanza siglata in mattinata dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli per regolamentare anche l'attività di somministrazione e consumo sul posto e asporto, come ad esempio pasticcerie, rosticcerie, pizzerie al taglio, friggitorie e gelaterie che non dispongono di posti a sedere. Come per gli altri locali, anche per questi l'apertura sarà prevista dalle ore 6 alle ore 18 “con obbligo a carico del gestore di garantire la distanza di sicurezza interpersonale ad almeno un metro”. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

L'ordinanza sospende inoltre “i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologica esclusiva e i mercatini per la vendita di prodotti alimentari e, più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita dei prodotti alimentari che sono in ogni caso tenuti a rispettare le disposizioni del decreto sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ai fruitori, oltre a mettere a loro disposizione guanti in lattice e soluzioni igienizzanti per le mani.

Dovranno invece chiudere, a tutela della salute dell'utenza, della cittadinanza e degli stessi esercenti, tutte le attività che non possono prevedere per la clientela il rispetto della distanza di sicurezza.

Infine l’ordinanza dà mandato alla polizia locale e alle forze dell’ordine di vigilare sul rispetto delle disposizioni assunte ispirate dalla doverosa “assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”.



B. M.

11/03/2020 18:06:41