Sarzana - Val di Magra - Anche Ameglia, con ordinanza del sindaco Andrea De Ranieri, in conformità all'ordinanza regionale, ha selezionato le aree pubbliche in cui è vietato accedere, ad eccezione delle persone che le utilizzano per l'accesso alla propria abitazione e il transito per accedere alle attività commerciali o luoghi di lavoro con apposita autocertificazione. “In tali aree resta consentita l'attività motoria ai soli residenti”, si legge.



Le aree in questione: Via don Callisto de Marchi, Montemarcello - Via Poggio, Ameglia - Via Monti, Ameglia - Via Maestà dall'incrocio con Via Canale Grande verso il Boccabello, Ameglia - Via Ghilenda, Cafaggio - Via Arena, Cafaggio - Via Manzoni, Cafaggio - Percorrenze pedonali lungo le arginature del Magra in località Cafaggio Lungofiume e scogliere di Bocca di Magra - Spiagge di Bocca di Magra - Via Santa Croce, Bocca di Magra - Via Punta Bianca, Bocca di Magra - Lungofiume e scogliere di Fiumaretta - Spiagge di Fiumaretta - Via delle Spiagge, Fiumaretta



Vietato altresì raggiungere le seconde case, accedere a passeggiate, parchi pubblici e aree giochi, e svolgere attività ludico ricreativa all'aperto.

REDAZIONE

21/03/2020 16:30:20