Sarzana - Val di Magra - Lo spettacolo della Mille Miglia è arrivato oggi pomeriggio a Sarzana dopo mesi di attesa e frenetici preparativi. Circa diecimila persone, con tante presenze da fuori, hanno affollato la città da Villa Ollandini al Centroluna, da Porta Romana a Porta Parma, costeggiando la corsa e le auto storiche, circa settecento in tutto. Clima di festa, bambini in delirio e migliaia di fotografie. Due le soste previste per la carovana: la prima in piazza Matteotti per timbrare la tabella di marcia al fine di controllare il rispetto del percorso, la seconda presso il Centroluna per un controllo orario. Ed è caccia aperta a Vip quali Adrian Brody, Nick Mason e Giancarlo Fisichella. Date un'occhiata alla fotogallery!

MARCHESE-RE

18/05/2018 18:29:55