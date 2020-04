Sfratti esecutivi negli immobili di Arte rinviati al 30 giugno

Sarzana - Val di Magra - Fra le urgenze dell’attuale emergenza Covid 19 c’è anche la gestione degli sfratti già esecutivi. Per questo il vice-sindaco Costantino Eretta ha scritto ad "Arte" chiedendone il rinvio: "Vista l'attuale situazione, la crisi lavorativa e le

norme restrittive in merito a spostamenti e limitazione della libertà personale - scrive Eretta - si richiede di rinviare gli sfratti in programma anche antecedenti all’emergenza Covid-19, in programma per questi mesi e di riprogrammare a superamento emergenza sanitaria". La richiesta è stata accolta dall’Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della

Provincia della Spezia che tramite Caterina Latin, responsabile dell’Ufficio Legale, ha comunicato che "gli sfratti già esecutivi sono rinviati d'ufficio a dopo il 30 giugno direttamente dagli ufficiali giudiziari e che le procedure in corso non ancora giunte alla fase esecutiva sono temporaneamente sospese non potendo procedere alle notifiche degli atti giudiziari per le limitazioni disposte dal Tribunale in adempimento alle disposizioni emergenziali".

Redazione

17/04/2020 09:49:46