Sarzana - Val di Magra - Anche Sarzana fa parte del circuito Liguria WiF. La rete wireless gratuita del Comune di Sarzana permette di navigare sulla rete internet in tutte le aree della città coperte dal servizio. Attualmente sono coperte dal servizio le seguenti aree cittadine: Piazza Matteotti, Piazza Luni, Piazza Garibaldi, Piazza San Giorgio, Via Landinelli, Biblioteca Comunale, Sala Consiglio Comunale. Per attivare il proprio dispositivo wireless si distinguono due vie: se sei già registrato, lancia il browser Internet e ti connetterai automaticamente a Liguria WiFi per poi iniziare a navigare. Se non sei ancora registrato fallo in modo da ottenere subito il codice di accesso via sms, digitare il codice d'accesso e così iniziare a navigare. Per maggiori informazioni: www.regioneliguriawifi.it. Numero verde: 800000084

Redazione

01/11/2019 15:13:35