Sarzana - Val di Magra - Sarzana-Roma in meno di tre ore. Saranno due i treni Freccia Bianca che, da domani e per tutti i giorni della settimana, si fermeranno nella stazione sarzanese. Con grande soddisfazione del sindaco Cristina Ponzanelli: “Un ringraziamento sincero all'assessore regionale ai trasporti Giovanni Berrino- dichiara- che è riuscito a stringere un importante accordo con Trenitalia grazie al quale la nostra città avrà finalmente un collegamento diretto con la capitale del nostro Paese. E' questo un risultato importante per tutte quelle persone che si spostano per lavoro, ma anche e soprattutto per il turismo visto che d'ora in poi Sarzana, raggiungibile direttamente e più velocemente, diventerà sempre più centrale per l'intero comprensorio tra Liguria e Toscana”.



I treni in questione sono il Freccia Bianca 8627 che parte da Genova Principe alle 18.52 arriva a Sarzana alle 20.13 e riparte dalla nostra città alle 20.15 per arrivare a Roma alle 23.07; e il Freccia Bianca 8623 da Genova Principe alle ore 17.05 per essere a Sarzana alle 18.26 da dove riparte alle 18.28 per arrivare nella capitale alle 22.18 (in questo caso è confermato il viaggio da Genova a Sarzana in un'ora e 20minuti mentre il tragitto per Roma, che rimarrà diretto, durerà 3 ore e 50 minuti dato il numero di fermate)

REDAZIONE

11/06/2019 14:16:59