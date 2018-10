Sarzana, chiusi le scuole e gli impianti sportivi. Cancellato anche il mercato

Sarzana - Val di Magra - Il Servizio di Protezione civile della Regione Liguria ha emesso un messaggio di allerta gialla per piogge diffuse e temporali dalle ore 00 alle ore 6 e un messaggio di allerta arancione dalle ore 6 alle ore 18 per la giornata di giovedì 11 ottobre. Seguirà un'allerta gialla dalle ore 18 alle ore 20 dello stesso giorno. Si comunica pertanto che, come da ordinanza del sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, domani, giovedì 11 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse. Saranno chiusi altresì tutti gli impianti sportivi pubblici e il mercato settimanale non avrà luogo. Si raccomanda di prestare attenzione e di seguire gli aggiornamenti su www.allertaliguria.gov.it.

