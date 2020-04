Santo Stefano eroga 87 'Buoni spesa' e apre ad altre domande

Sarzana - Val di Magra - Sono 87 i 'Buoni spesa' erogati dal Comune di Santo Stefano a fronte di 94 domande totali. E visto che c'è ancora disponibilità economica, l'amministrazione ha deciso di mantenere aperta la possibilità di richiesta da parte dei nuclei familiari che si trovano in situazione di necessità economica conseguente all'emergenza e che non beneficiano di contributi da enti statali o locali. E ancora, la possibilità di una seconda erogazione ai nuclei familiari già richiedenti che dopo il 20 aprile non abbiano ancora percepito la cassa integrazione (non occorre ripresentare domanda). Infine, ok alla possibilità di un allargamento della platea dei beneficiari, attraverso specifica domanda, ai nuclei familiari che non hanno reddito o beneficiano di redditi mensili inferiori ai 500 euro. Verrà data priorità ai nuclei familiari con minori o che documentino il pagamento di affitto o mutuo. Se disponibile andrà allegato ISEE 2019 o 2020.



QUA LA PAGINA DA CUI SCARICARE I MODULI



http://www.comune.santostefanodimagra.sp.it/c011026/po/mostra_news.php?id=1141&area=H



Come ottenere il buono alimentare:



E' necessario scaricare la DOMANDA corrispondente alla propria situazione ed inviarla compilata insieme alla copia documento d'identità tramite e-mail all'indirizzo: servizisociali@comune.santostefanodimagra.sp.it o tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it

Per chi non avesse possibilità di invio, potrà essere richiesto tramite intervista telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 chiamando i seguenti numeri: 0187 697179 - 0187 697172 - 0187 697175.



REDAZIONE

10/04/2020 18:55:32