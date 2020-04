San Bartolomeo, raccolta fondi per i dispositivi di protezione individuale

- Dopo un giorno appena ha già superato quota 800 euro la raccolta fondi lanciata sulla piattaformaper aiutare l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. In particolare, la raccolta è stata pensata per finanziare l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali tute e mascherine - ovviamente del tipo idoneo -, strumenti fondamentali per il lavoro in sicurezza del personale sanitario.La raccolta è a questo link: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-l039ospedale-san-bartolomeo-di-sarzana?sharetype=teams&member=4209060