Prorogato orario del mercato del giovedì, entro dicembre nuove linee guida

Sarzana - Val di Magra - Su proposta dell'assessore Italiani la giunta sarzanese ieri ha deliberato la nuova articolazione – temporanea e provvisoria – del mercato settimanale, dopo che la scorsa settimana si era tenuta una riunione con le associazioni di categoria del commercio. Tenuto conto anche dell'evolversi dell'epidemia Coronavirus che consiglia di contenere il più possibile i momenti che possono favorire assembramenti di persone, la giunta ha quindi deciso di prorogare fino al 15 novembre la chiusura del mercato alle 14. Dal giorno successivo e fino al 31 dicembre invece il mercato del giovedì potrà proseguire fino alle 18.45. Per riguarda invece gli operatori 'alimentaristi' del polo ittico viene confermata la possibilità di uscita alle ore 14.00. Entro il 31 dicembre – assicura Italiani – sentite le associazioni di categoria del settore, saranno stabilite linee di indirizzo per definire in modo stabile gli orari del mercato.

B. M.

01/10/2020 20:35:00