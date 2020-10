Peracchini: "Alla Ripa lavori secondo programma, mai nascosto che avrà tempi lunghi"

Sarzana - Val di Magra - "Nelle scorse settimane sulla Strada Provinciale 31 della Ripa, l’attività del cantiere del secondo lotto è proseguita secondo programma, l’unica interruzione è stata durante lo stato di allerta. Si tratta di un lavoro imponente che prevede la messa in sicurezza di un tratto stradale con interventi nell’intera fascia collinare sopra strada. Non abbiamo mai nascosto che si tratterà di un’opera in cui si richiedono tempi lunghi, non si potrà fare in pochi mesi, ma è un cantiere attivo in cui si lavora costantemente e senza ritardi". Così Pierluigi Peracchini, a margine del test di controllo sul ponte Campertone sulla Litoranea La Spezia-Cinque Terre, fa il punto anche sulla fondamentale cerniera tra Val di Magra e Val di Vara: "Per questo, per favorire la viabilità durante le opere di messa in sicurezza, è stata realizzata una strada di bypass e grazie a questa abbiamo eliminato il semaforo. Purtroppo il percorso, durante i giorni in cui le condizioni meteo sono severe o in caso di forti piogge ed accumulo di acqua nel versante, è a rischio frane e questo ci impone la chiusura e la sospensione della viabilità. Non è una condizione derogabile, ci sono standard precisi, abbiamo già pagato un prezzo troppo alto per un incidente su quella strada dovuto ad una frana. La sicurezza delle persone, ce lo insegnano i fatti di questi giorni, non deve ammettere compromessi o scorciatoie".

Redazione

06/10/2020 13:50:49