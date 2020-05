Sarzana - Val di Magra - Gli spostamenti fra regioni confinanti restano ancora vietati salvo i noti motivi di estrema urgenza, anche fra le aree confinanti di Liguria e Toscana. L'atteso via libera che riguarda in particolare i comuni di Sarzana, Luni, Castelnuovo, Aulla e Fosdinovo è ancora rimandato nonostante l'ordinanza emessa nella serata di ieri dal presidente della Toscana Rossi.

“A decorrere dal 18 maggio – si legge - previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine fra Toscana e altre Regioni”.



Nell'ordinanza del governatore ligure Toti non si trova però un articolo omologo, cosa che avrebbe potuto aprire ad uno scenario improbabile con i cittadini toscani abilitati a recarsi in Liguria e non viceversa. In realtà lo spostamento fra regioni – che sarà possibile dal 3 giugno – è regolato dal Decreto Legge del Governo che ad oggi non contempla deroghe di questo tipo e che al massimo avrebbe potuto prendere in considerazione gli spostamenti fra congiunti o il caso emergenziale legata al crollo del ponte di Albiano, cosa che al momento non è stata fatta. L'ultimo decreto legge approvato dal Governo nei giorni scorsi dice infatti che “Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Questo anche in virtù di un corretto controllo dell'andamento epidemiologico a livello regionale che altrimenti verrebbe alterato.



L'ordinanza toscana di fatto è ancora inattuabile e già questa mattina alcuni sindaci - tutti concordi sulla necessità di consentire tali spostamenti - hanno scritto al ministro dell'Interno, Prefetti e governatori sollecitando una tempestiva risoluzione del problema anche per non esporre i cittadini a eventuali sanzioni date da “sconfinamenti” non autorizzati.



“Pur condividendo pienamente lo spirito dell'ordinanza toscana – ha scritto il sindaco di Sarzana Ponzanelli – che fa proprie le richieste formulate dalla sottoscritta al Ministero, rilevo come l'articolo si ponga in contrasto con la norma sovraordinata in una materia – quella della libera circolazione e soggiorno dei cittadini – riservata dalla Costituzione alla competenza statale”. “A seguito della pubblicazione dell'ordinanza del presidente della giunta regionale della Toscana – aggiunge Ponzanelli – sono centinaia le richieste di chiarimento pervenute alla scrivente e agli uffici comunali da parte dei cittadini, a cui è doverono dare al più presto la corretta indicazione circa i comportamenti da tenere, anche per scongiurare il rischio che siano sanzionati dalle autorità di Pubblica Sicurezza in servizio di controllo nei territori nel caso tengano condotte in difformità dalla normativa statale vigente ma apparentemente legittimate dall'ordinanza della Regione Toscana. Richiedo pertanto – conclude il sindaco – un urgente chiarimento sul punto reiterando altresì la richiesta di autorizzare gli spostamenti interregionali dei cittadini dai comuni strettamente confinanti per consentire agli stessi di accedere ai servizi di territori interconnessi e di poter fruire, al pari degli altri cittadini italiani, delle libertà di spostamento reintrodotte senza obbligo di autocertificazione, quali ad esempio le visite ai congiunti della porta accanto ma amministrativamente in Regione diversa”.

BENEDETTO MARCHESE

18/05/2020 14:10:48