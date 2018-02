Sarzana - Val di Magra - “L'associazione Vittoria, al fine di dissipare ogni dubbio in seguito alla celebrazione dell'ultimo consiglio comunale, rivendica l' immane lavoro svolto in questi anni sul territorio grazie alla abnegazione e dedizione delle sue volontarie e rivendica, altresì, la propria autonomia e indipendenza da qualsivoglia forza politica presente sul territorio”. Il gruppo che da anni si occupa di garantire assistenza alle vittime di violenze interviene così per chiarire la propria posizione e (si spera) mettere la parola “fine” sugli interventi per nulla teneri seguiti al consiglio comunale di lunedì sera sull'ipotesi di aprire a Sarzana una casa rifugio, e che ha coinvolto l'ex presidente Delucchi, l'assessore Casini e la consigliera M5S Giorgi.

“Vittoria non vuole essere, come già precisato in altre circostanze, coinvolta in qualsivoglia bagarre politica. Ora – si legge in una nota - pur riconoscendo la necessità che si giunga al risultato sperato di una casa rifugio su Sarzana, ciò che l'associazione oggi chiede è un doveroso silenzio e rispetto che meritano tutte le vittime di violenza e le volontarie impegnate ogni giorno in prima linea. Le volontarie non vogliono medaglie, ma non vogliono nemmeno che si calpesti il loro operato silenzioso. Invitiamo invece, a riflettere su ciò che è accaduto oggi, sul nuovo episodio di cronaca di Latina che ci vede tutti perdenti. Tutti, senza giustificazione alcuna”.

