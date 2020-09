Officine del Cibo di Sarzana sale ancora nella classifica delle migliori pizzerie italiane

Sarzana - Val di Magra - Durante l'appassionante diretta streaming via Facebook condotta da Federico Quaranta, Officine del Cibo di Sarzana si è confermata tra le migliori 50 pizzerie d'Italia di 50TopPizza, la più autorevole classifica di qualità dedicata alla pizza.



La pizzeria di Battifollo di Sarzana ha infatti confermato il gradimento riservatole dai severi ispettori della Guida migliorando addirittura la sua posizione di tre gradini salendo al 32° prestigiosissimo posto.



"Anche se la nostra più grande soddisfazione è l'apprezzamento dei nostri Ospiti, sapere che assaggiatori esperti ci hanno valutato così bene conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta - ha detto Giacomo Devoto, chef patron - e ci sprona a migliorare in tutti gli aspetti del nostro locale"



"Abbiamo continuato a studiare - ribadisce il pizzaiuolo Giuseppe Messina - e a mettere alla prova la nostra conoscenza della materia per avere un risultato sempre migliore. Questa crescita ci conferma che il lavoro e la pratica sono la strada migliore per lavorare con soddisfazione."



Devoto e Messina dal prossimo weekend per offirre sempre maggiori opportunità di assaggiare le varianti della pizza ad un numero maggiore di Ospiti attiveranno anche la proposta del fine settimana con PizzaLab, riservata al pranzo del sabato e della domenica: una esperienza senza limiti nel mondo della pizza.



Redazione

29/09/2020 22:15:53