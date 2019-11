Sarzana - Val di Magra - Grandissima soddisfazione in casa "Boxing-Class La Spezia" per il grande successo riscosso dalla plurititolata insegnante di yoga e facente parte del corpo docente della società, la spezzina Jenny Tamburini. Jenny che vanta un curriculum formativo di tutto rispetto quale insegnante di Yoga e Meditazione, a poco più di un anno dall'apertura del corso, i consensi in termini di iscrizioni sono andati sempre più in crescendo, a tal punto che la sala dove ha iniziato è diventata insufficiente. È stata così la stessa Vanna Monti, Presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra, a mettere a disposione del bel gruppo di yoga capitanato da Jenny, un vasto locale della sede P. A. di Santo Stefano. "Siamo stati accolti da un bellissimo clima di festa - riferisce Jenny - che è proprio il giusto, necessario ed indispensabile catalizzatore per svolgere al meglio le lezioni. La mia stessa esigenza di fuggire dallo stress della vita quotidiana, unita a quella di rafforzare il mio corpo e di alleviare alcuni dolori fisici - continua Jenny - come quelli cervicali, di cui, ahimè siamo in tanti a soffrirne, sono state la molla che mi aveva fatto iniziare a frequentare la disciplina Yoga. Dopo anni di pratica in palestra, con la consapevolezza che è stato "amore a prima vista" con questa disciplina, ho frequentato un Corso da istruttrice della durata di due anni presso una scuola di altissimo livello con sede a Firenze. Attraverso questa tecnica - conclude Jenny - possiamo rendere forte il nostro corpo ed allo stesso tempo anche fluido, migliorando concentrazione e lucidità mentale, e liberandolo così dai sovraccarichi di stress e stanchezza in accumulo. La cosa più interessante è che Anukalana Yoga è adatto a tutti, sia che abbiano già praticato lo Yoga, sia che non abbiano mai approcciato con questo fantastico mondo, quindi vi aspetto per cominciare insieme questa nuova avventura".



Ed a proposito di conoscere meglio il proprio corpo e quello del prossimo, la stessa Vanna Monti, Presidente della P.A. riferisce che regolarmente ed ordinariamente l'associazione che presiede, da tempo organizza corsi ed incontri programmati, volti ad apprendere le principali e più efficaci tecniche di primo soccorso, blsd, disostruzione vie aeree, fruibili da tutti e, magari, per la formazione di futuri ottimi soccorritori. La Società Boxing-Class La Spezia con direttore sportivo il Maestro Andrea Prassini e la Presidente della P.A. Vanna Monti, invitano tutti gli interessati domani sera venerdì 8 novembre alle ore 19:30 all'apericena offerto presso la sede P.A. Croce Bianca di Santo Stefano in Via F. Battilani 6, in collaborazione di Mister Food di Bucci Elisa. Per ogni ulteriore informazione sullo yoga, Jenny è disponibile tramite n. 346.3557666 , jennytamburini@outlook.it oppure visitando la pagina Facebook "Yoga Santo Stefano di Magra - Sp". Per avere invece informazioni sulle continue attività formative proposte dalla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano contattare il n. 0187.699252

Redazione

08/11/2019 09:09:23