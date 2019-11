Sarzana - Val di Magra - Si terrà lunedì sera alle 21 presso la saletta del Bar Ravenna di Vezzano Ligure l'assemblea pubblica del comitato “No miasmi al Molinello”. I residenti della zona infatti continuano a denunciare i disagi causati dagli odori provenienti dal sito di stoccaggio e pompaggio di idrocarburi Pol Nato e dopo aver dato vita ad un presidio nelle scorse settimane ora si preparano a presentare un esposto alla Procura della Repubblica. Secondo quanto denunciato più volte dai residenti infatti durante le operazioni, in particolare nelle ore notturne, i miasmi diventano insopportabili e i cittadini temono per la propria salute. All'incontro di lunedì sarà presente anche il giurista ambientale Marco Grondacci.

