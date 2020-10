Mercato confermato, sindaco richiama tutti al rispetto delle norme

Sarzana - Val di Magra - Alla vigilia del mercato settimanale che come ogni giovedì si terrà domani a Sarzana, il sindaco Cristina Ponzanelli ha firmato oggi l'ordinanza che richiama la cittadinanza “al rigoroso rispetto del divieto di assembramento” e ordina a fruitori “il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie oltre all'obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante la fruizione delle aree mercatali” e “di utilizzare tutti gli strumenti di protezione atti a contenere la diffusione del virus”.

Per quanto riguarda gli operatori del mercato il sindaco ordina di “garantire disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, guanti “usa e getta” a disposizione della clientela durante l'attività di visione, acquisto e pagamento della merce esposta, nonché posizionamento in prossimità del proprio stallo di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti da tenere” e “di provvedere alla pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita”. Viene ribadito l'obbligo di utilizzo delle mascherine, il rispetto del distanziamento e di provvedere alla igienizzazione di capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita.

A vigilare sul rispetto delle disposizioni e dei percorsi pedonali a senso unico sarà la Polizia Locale coadiuvata dalla Protezione Civile.

B. M.

28/10/2020 17:15:05