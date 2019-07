Sarzana - Val di Magra - WEEK END ricco di eventi al Centro Commerciale La Fabbrica; Un divertimento per tutta la famiglia dai grandi ai piccini, in collaborazione con le più importanti realtà territoriali del settore:



VENERDI 12 LUGLIO dalle ore 15.00 alle ore 20.00 - il BARATTO DEL LIBRO NUOVO ED USATO e dalle 17.30 i nostri ASSAGGI D’AUTORE con la presentazione e brevi letture del libro: BLACK MAGIC WOMAN di marco Della Croce direttamente in galleria, a cura del Circolo LAAV delle Spezia e Pro Loco Arcolana con al termine una



SABATO 13 LUGLIO dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - La Fabbrica della Creatività.. animazione e laboratori creativi per tutti i bambini a tema GIALLO SOLE per creare il proprio sole utilizzando materiali naturali provenienti dalla terra ed infine dalle 16.30 direttamente in galleria LA DEGUSTAZIONE DI PANIGACCI gratuita per tutti i clienti, cucinati sul posto e degustati insieme ad effettati e formaggi del territorio a cura di LUNIGIANA ALIMENTARI.

