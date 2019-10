- Partita nei primi anni Duemila con il sindaco Caleo e un preciso impegno da parte di Salt, rilanciata nel 2014 dalla giunta Cavarra e i 12 milioni messi a disposizione dalla società autostradale, l'idea di una nuova Variante Aurelia a Sarzana potrebbe essere partite in maniera definitiva con l'amministrazione Ponzanelli.Nel corso della presentazione odierna degli interventi che la Regione Liguria inoltrerà al Ministero delle Infrastrutture (QUI) – in vista della scadenze dei bandi per le concessioni autostradali – l'assessore regionale Giampedrone ha infatti annunciato: “Partiamo da una progettazione definitiva e quest'area necessita di una serie di interventi. Sono previsti 15 milioni e interverremo su un'infrastruttura già esistente cercando di adattarla alle esigenze del territorio. Sarà un salto di qualità per tutta la vallata del Magra – ha aggiunto – e sono convinto che se il Ministero richiederà una valutazione successiva questo sarà uno degli interventi sul quale cercheremo di partire con assoluta priorità”.“Abbiamo avuto conferma – ha evidenziato il sindaco Ponzanelli – di una rivoluzione nella viabilità che Sarzana e tutta la Val di Magra aspettavano da decenni: la Regione ha chiesto al Mit di impegnare i prossimi concessionari della tratta A12 Sestri-Levante alla realizzazione entro il 2023 della nuova Variante Aurelia. Quindici milioni di investimento e di buoni motivi per nuove opportunità di sviluppo, meno traffico e una nuova viabilità più scorrevole e sicura”.