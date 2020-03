La casa di riposo diventa 'reparto Covid 19', i negativi saranno trasferiti

- Si muovono le cose a Sarzana. E si muovono, di fatto, nel senso auspicato ieri dalla sindaca Cristina Ponzanelli ( QUI ). La Rsa Sabbadini si appresta infatti a diventare una sorta di reparto Covid 19 dedicato sotto l'egida di Asl 5 e del Reparto di Infettivologia del Sant'Andrea, guidato dalla dott.ssa Stefania Artioli. I ventuno anziani positivi ospiti della struttura saranno quindi curati nella casa di riposo dove già si trovano, e dove saranno portate tutte le attrezzature necessarie. Questo per non portarli ai già ben carichi Sant'Andrea e San Bartolomeo. Alla Sabbadini contestualmente arriveranno tre medici e un direttore sanitario per seguire i ventuno positivi (che saranno ospedalizzati solo nel caso siano necessarie terapie intensive). Gli attuali ospiti negativi, nove anziani, saranno invece trasferiti alla Rsa Felicia della Spezia.N.R./B.M.