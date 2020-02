- A distanza di due anni la prestigiosa 1000 Miglia attraverserà di nuovo la Val di Magra con le sue quattrocento, affascinanti, auto storiche. Dopo l'edizione del 2018, che entrò nel centro storico di Sarzana con la sosta delle vetture in piazza Matteotti per il timbro sulla tabella di marcia, e quella al Centroluna per il controllo orario, nel 2020 la prestigiosa corsa avrà di nuovo il nostro territorio come scenario.In programma dal 13 al 16 maggio, la 1000 Miglia nel suo terzo giorno partirà da Ronciglione nel viterbese per giungere poi a Parma, quest'anno Capitale italiana della cultura, e lo farà attraversando la Toscana prima di arrivare al Passo della Cisa. La auto sfileranno dunque lungo tutta la Val di Magra da Luni a Santo Stefano regalando nuovamente lo spettacolo di motori e colori che due anni fa avevano attirato in città e a bordo strada migliaia di persone. (QUI)