Sarzana - Val di Magra - Il Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera 2018 di Cantine Lunae Bosoni è il Miglior Vino Bianco dell’anno secondo la Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso. Dopo aver ricevuto i Tre Bicchieri nella Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso, per l’undicesimo anno consecutivo, il Colli di Luni Etichetta Nera (2018) conquista anche il Premio speciale come Miglior Vino Bianco d’Italia.



Un Premio prestigioso, che corona il lungo lavoro della famiglia Bosoni, portato avanti con grande passione e amore per il territorio. Il Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera viene prodotto dagli anni ’90 ed è frutto della selezione delle migliori vigne di Cantine Lunae. E’ un vino che nasce, dopo anni di ricerca e sperimentazione, per raccontare la vocazione e il legame del territorio con il vitigno Vermentino e le potenzialità delle caratteristiche del vino che si può ottenere. Diego Bosoni, appena appresa la notizia del Premio speciale, ha affermato: ‘E’ stata una bella sorpresa! Una grande soddisfazione per tutti, in particolare un riconoscimento importante per mio padre che ha dedicato tutta la vita al vino, alla valorizzazione del Vermentino e che ha sempre creduto nelle potenzialità del nostro territorio. Un premio assegnato a un vino figlio di questo vitigno ha per noi un significato ancora più forte’. La storia di Cantine Lunae è il racconto di una famiglia che da generazioni si dedica alla viticoltura. Attualmente la Cantina è condotta da Paolo Bosoni, il fratello Lucio, alcuni importantissimi esperti collaboratori e Diego Bosoni, che si occupa anche della direzione commerciale. Debora Bosoni è responsabile dell’ospitalità nel casale di famiglia ‘Cà Lunae’, che offre anche esperienze di degustazione legate al territorio.

Antonella Bosoni, sempre a fianco del marito Paolo, è responsabile dell’amministrazione. Negli ultimi anni la famiglia si è allargata a formare un gruppo di circa 40 persone che condividono il lavoro e la stessa passione. Tanti i progetti anche per il futuro. Primo fra tutti l’inaugurazione della nuova Cantina, che è stata progettata per poter avere a disposizione nuovi spazi altamente professionali, con l’obiettivo di elevare ulteriormente le qualità dei vini e la gestione delle uve. Inoltre, proprio a partire da questa stagione, è iniziato il progetto dedicato alla produzione di vino biologico, che per adesso coinvolge 10 ettari di vigneto dei 50 ettari di proprietà. Un progetto che continua il percorso della famiglia Bosoni, che ha scelto di condurre una viticoltura attenta e rispettosa, evitando l’uso di diserbanti, vendemmiando a mano e cercando di valorizzare le varietà di uve locali. La Premiazione ufficiale del Gambero Rosso avverrà domenica 27 ottobre a Roma, nell’ambito della Presentazione della Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso.

Redazione

24/10/2019 19:50:02