Sarzana - Val di Magra - L’associazione Auser di Luni ha risposto all’appello lanciato dalla locale Pubblica Assistenza, impegnata sul fronte sociale e sanitario più che mai in queste drammatiche settimane. Lo ha fatto deliberando una donazione di 1000 euro in suo favore. È un piccolo grande contributo, uno sforzo particolare per una associazione di volontariato che vive dell’apporto dei soli soci, ma che ha deciso in questo momento di dare un concreto aiuto ad un’altra organizzazione di volontari oggi più fortemente gravata di nuovo lavoro, come le consegne a domicilio di spese e farmaci sul territorio del Comune di Luni.





Redazione

21/03/2020 14:25:53