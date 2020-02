Sarzana - Val di Magra - Facendo seguito alle segnalazioni pervenute in merito alle ingiunzioni di pagamento emesse in data 22.1.2020, il Comune di Ameglia di concerto con il proprio Concessionario I.C.A. srl, ha predisposto una fase di verifica di quanto segnalato. Si invitano pertanto gli utenti che avessero riscontrato eventuali discrepanze riferite ai pagamenti dei verbali, a presentarsi presso gli sportelli I.C.A. S.r.l. di Viale Italia 136, tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00”. “Stiamo gestendo al meglio la situazione cercando di fare chiarezza sulla cosa -dichiara l’Assessore Cadeddu con delega alla polizia municipale- i nostri uffici di Polizia Municipale e tutto il suo personale è a piena disposizione per fornire indicazioni precise e dettagliate”.

