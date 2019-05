Sarzana - Val di Magra - Martedì 7 maggio a Luni, al santuario della Madonna del Mirteto, si tiene un incontro di tutti i religiosi presenti in Italia della Fraternità missionaria di Maria, alla quale è affidata da anni la cura pastorale del santuario e di varie parrocchie della zona. Al termine, alle 11, si uniranno loro i religiosi di tutte le congregazioni presenti in diocesi per concelebrare insieme la Messa, alla quale tutti i fedeli sono invitati.

