Sarzana - Val di Magra - A seguito dell’avvenuta approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale ed al conseguente adeguamento dello stesso alle prescrizioni impartite dalla Regione Liguria con il relativo decreto di approvazione, l’amministrazione di Vezzano Ligure procederà alla pubblicazione degli elaborati definitivi il prossimo 20 novembre. Da tale data gli elaborati cartografici definitivi contenenti le prescrizioni urbanistiche e le relative norme saranno visibili e consultabili in formato digitale sul sito comunale (sia nella sezione notizie che in Amministrazione trasparente), sul GIS pubblico in dotazione, nonché anche in forma cartacea presso l’Area Urbanistica del Comune, dove i tecnici sono a disposizione nell’orario di ricevimento per fornire tutti gli eventuali chiarimenti. Gli elaborati definivi del PUC saranno inoltre depositati in modo permanente presso la segreteria comunale. Per garantire la massima diffusione e la corretta applicazione del nuovo Puc, l’amministrazione ha previsto per il giorno 21 novembre alle 16 presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale un'illustrazione pubblica, a cui faranno seguito altri incontri nelle frazioni nelle modalità e nelle date che saranno comunicate nel proseguo. La cittadinanza e gli operatori tecnici sono invitati a partecipare.

Redazione

13/11/2019 12:15:22