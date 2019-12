- Come raccontatio ieri , la troupe di '4 Ristoranti', celebre e fortunato format condotto dallo chef Alessandro Borghese, è a spasso in Lunigiana per girare una puntata che, come di consueto, vedrà sfidarsi quattro attività che fanno ristorazione. E ieri Borghese ha fatto tappa a Sarzana, all'Osteria dei Sani, per un pranzo che ha avuto come protagonisti i testaroli. “E' stato un onore ospitare la troupe di 4ristoranti che ha scelto di fare tappa qui dai Sani per mangiare due testaroli. Nonostante fosse un pranzo come altri che abitualmente facciamo devo dire che un po' l'emozione si sentiva. Tra l'altro c'erano anche i concorrenti molto tesi, tra i quali un amico a cui auguro di vincere”, ha raccontato su Facebook il titolare Michele Maggiolini.