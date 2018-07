Sarzana - Val di Magra - Un bel gesto quello degli studenti dell’istituto agrario “Arzelà” di Sarzana rivolto alla Caritas diocesana. Si tratta della donazione di pomodori e insalata provenienti dalla produzione biologica portata avanti per scopi didattici e avvenuta venerdì. Il raccolto ha preso la strada dell’organizzazione caritativa, guidata da don Luca Palei, anziché finire al macero, proprio grazie ad un’idea di alcuni studenti, in concomitanza con il periodo delle vacanze in attesa della ripresa scolastica di settembre. Non è la prima volta che gli ortaggi, frutto del lavoro di insegnanti e alunni dell’istituto sarzanese, prodotti nella serra e nei terreni a loro disposizione, sono oggetto di donazione. Era giù successo tempo addietro a favare della casa di riposo “Sabbadini”, sempre a Sarzana.

