Sarzana - Val di Magra - Una stella di Natale dell'Ail (associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi) per i sindaci del territorio. Un dono significativo quello fatto nel fine settimana dal comandante della compagnia dei Carabinieri di Sarzana Silvestri e dai colleghi delle stazioni del territorio che hanno acquistato presso il banchetto dell'associazione in piazza Matteotti le piante per i primi cittadini. Una bella iniziativa alla quale hanno aderito i marescialli Beghé (Vezzano) Donati (Calice al Cornoviglio), Pietra (Luni) e Ferrari (Santo Stefano), il brigadiere capo Milone (Ceparana) e i luogotenenti Censini (Lerici), Tortorella (Arcola) e Simeone (Sarzana) che hanno poi consegnato le stelle ai rispettivi sindaci sostenendo la ricerca medica dell'Ail. (Foto di Fabio Gianardi)

