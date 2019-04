Sarzana - Val di Magra - Attesa come sempre, il 6 aprile prossimo e fino al lunedì successivo 8 aprile, torna la Fiera delle Nocciole. E quest'anno, per volere della Giunta Ponzanelli, nel piazzale antistante lo stadio Miro Luperi torna il Luna Park. Con le sue luci, i colori e le giostre il Luna Park resterà nell'area fino al 13 aprile e sarà di certo molto apprezzato e frequentato dai giovanissimi. Ma non finisce qui.

Stamani la Giunta ha approvato anche la “Notte Bianca di Primavera” che si terrà sempre il 6 aprile nel centro storico a cura degli operatori commerciali. Per l'occasione gli esercizi commerciali ma anche i banchi della fiera potranno restare aperti sino alle 24, inoltre sono previsti momenti con musica live e dj set all'interno dei locali e nelle loro adiacenze a partire dalle ore 18.



“Le giostre – dice l'assessore al turismo e commercio Roberto Italiani – tornano a essere attrazione e opportunità di svago e di divertimento per tantissime persone. Siamo soddisfatti di aver riportato in città il Luna Park e di essere andati incontro alle richieste della cittadinanza. La Fiera delle Nocciole e la Notte Bianca che la accompagna faranno del centro uno spazio aperto e piacevole per ospitare una grande festa di primavera”.

Oltre 220 le bancarelle della fiera: 66 saranno i banchi dedicati all'alimentare, 146 non alimentari, a cui si aggiungeranno le bancarelle di produttori. Centro storico ovviamente off-limits ai veicoli con l'aggiunta del raccordo con via Villefranche, proprio per consentire il transito verso il Luna Park.

