Sarzana - Val di Magra - Immancabile foto ricordo con uno degli artisti più seguiti al mondo per il sarzanese Matteo Mistura che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita di Ed Sheeran nella sua Osteria a Wailea nelle Hawaii. Da circa sei anni il locale è un punto di riferimento nelle isole del Pacifico per chi vuole gustare i sapori tipici della cucina italiana ed eccellenze locali. Un'occasione che non si è lasciato sfuggire il cantante britannico che nei mesi scorsi ha anche aperto un pub nel quartiere londinese di Notting Hill.



L'autore di “Shape of you” si è fatto immortalare insieme a Matteo Mistura fra le decine di bottiglie dell'Osteria dello chef sarzanese, approdato alle Hawaii dopo essere cresciuto nell'hotel e ristorante Laurina della sua famiglia e dopo aver fatto diverse esperienze in giro per il mondo da Jakarta a Philadelphia.

B. MARCHESE

02/03/2020 16:50:59