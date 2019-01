- Qualche termosifone che non fa il suo dovere, l'inasprimento delle temperature, la recente riaccensione post vacanze dell'impianto di riscaldamento, chiamato a confortare 13mila metri quadrati di edificio, non uno scherzo. Questo il mix di fattori che al rientro dallo stop natalizio ha fatto trovare ai liceali sarzanesi del Parentucelli Arzelà alcune aule con temperature davvero rigide. Situazione artica in particolare in dodici aule – su una sessantina in totale –, soprattutto sul versante Parentucelli (che ha un impianto più vetusto rispetto all'ex ragioneria), i cui termosifoni sono ko. Stamani gli studenti hanno dato vita a una mobilitazione davanti all'ingresso dell'istituto: alla fine, alla spicciolata, chi con mezz'ora buona di ritardo, in tanti sono entrati. Un centinaio o poco più le assenze, su 1.300 ragazze e ragazzi complessivi.Come spiegato stamani, verso le dieci i tecnici della Provincia, ente responsabile dell'edificio, hanno effettuato un sopralluogo guidato dal geometra Marco Rolla del Servizio Edilizia e Patrimonio immobiliare. Già nel pomeriggio una ditta incaricata dalla Provincia farà tappa nelle aule 'igloo' e potrebbe già metter mano alla situazione, sistemando la grana dei caloriferi non funzionanti. “Il geometra Rolla ha terminato il sopralluogo - spiega a CdS il dirigente scolastico– ed è tornato in Provincia con la mappatura delle aule. Laddove non potranno intervenire metteranno un termosifone elettrico. L'auspicio è che domani non ci siano più problemi. A situazioni di questo tipo in passato abbiamo ovviato redistribuendo gli studenti in aule non utilizzate, ma adesso, ospitando anche parte dei bambini delle elementari – che sono nell'ala più calda della scuola – ragionare in questo senso è molto più difficile”. Tra gli obbiettivi a lungo termine, il dirigente scolastico individua la necessità da parte della Provincia di “fare un impianto di riscaldamento aggiuntivo esterno”.