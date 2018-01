Sarzana - Val di Magra - I medici e gli infermieri dell'ospedale Pediatrico Apuano da due giorni possono interagire in maniera creativa con i loro piccoli pazienti indossando i camici da colorare e portando in questo modo creatività, stupore e sorrisi in corsia, grazie a Giokit e a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

Un'idea partita da due “mamme creative”: Elisa Bagnone e Francesca Gianfranchi che hanno iniziato a concepire ogni singolo capo di abbigliamento per bambini come un'opportunità creativa. Negli ultimi mesi poi hanno lavorato per allargare questa possibilità anche a chi si trova costretto a lunghi periodi di ospedalizzazione per affrontare una difficoltà paurosa come una malattia e hanno pensato di trasferire il concetto di Giokit sui camici da regalare ai medici delle pediatrie. L'idea è che i piccoli pazienti, nel momento in cui il dottore andrà a visitarli, possano essere stimolati al gioco artistico grazie al tipo di grafiche presenti sul suo camice e all'invito a colorarle.



Per passare le grafiche e il concetto di Giokit sui camici da regalare alle pediatrie qualche mese fa è stata attivata una campagna di crowdfunding online su Eppela ma la risposta migliore più che dalla “rete” è arrivata dalle associazioni e dagli amici locali che hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto economicamente e moralmente. Infatti la Pro Loco e l'Arci di Castelnuovo Magra in occasione della partita “Guarzolai contro Borghetai” e del concerto svoltosi nella serata del 22 luglio in Piazza Querciola hanno raccolto dei contributi che hanno permesso, insieme agli altri, di realizzare i camici e di donarli all'Opa. “Un grazie speciale – dicono le responsabili di Giokit - va a Michela Brizzi e Alessandro Panello che hanno avuto l'idea di devolvere il ricavato di questa iniziativa a questo progetto e anche agli amici del Talent Garden di Sarzana e in particolare a Giorgio Innocenti di Sinless Media Production che ha realizzato il video per la campagna di crowdfunding”.

24/01/2018 21:40:07