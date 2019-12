Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi la giunta Ponzanelli ha dato mandato al dirigente d'area Guerrera di provvedere a redigere un bando per la selezione di volontari da inserire nel gruppo comunale di Protezione Civile. È stata infatti accolta favorevolmente la proposta presentata dall'assessore con delega specifica Stefano Torri il quale ha evidenziato come “una città con un territorio che si estende per 34,52 chilometri quadrati e con una popolazione di ventiduemila abitanti, necessita di un numero di volontari consono alle sue esigenze di Protezione Civile e antincendio boschivo”. “L'intenzione – ha aggiunto – è quella di potenziare il gruppo comunale dei volontari, dotandoli dei mezzi e delle idonee conoscenze necessarie per rispondere il più efficacemente possibile alle situazioni di emergenza che possono verificarsi sul territorio”.

