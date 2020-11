Ciclopedonale, a Santo Stefano servizio di vigilanza 'anticontagio'

Sarzana - Val di Magra - "Non è stato semplice ma abbiamo avuto modo di organizzare un adeguato sistema di controlli che, nonostante le difficoltà oggettive legate alla struttura (larghezza di passaggio, strettoie etc.), con l’indispensabile collaborazione da parte di tutti gli utenti, auspichiamo ci possa permettere di tenere aperta la pista ciclopedonale in condizioni di sicurezza. Nel weekend, sarà dunque attivo un apposito servizio di vigilanza, con personale impegnato nel monitoraggio di ingressi e rispetto delle regole di sicurezza da parte degli utenti. In caso di violazioni interverranno le Forze dell’Ordine per i provvedimenti del caso (anche sanzionatori)". L'annuncio arriva da Jacopo Alberghi, assessore alla Protezione civile del Comune di Santo Stefano Magra. "Invitiamo sempre alla massima prudenza e ricordiamo quanto sia fondamentale la collaborazione da parte di tutti tramite comportamenti responsabili, distanziamento sociale, uso individuale (o per nucleo familiare) della pista ciclopedonale, divieto di assembramenti, mascherina, etc.. La volontà, come sempre, è quella di tutelare prima di tutto la salute pubblica, e stiamo cercando di farlo garantendo i servizi (specie all’aperto) finché possibile", conclude l'assessore. Alle porte quindi un weekend con servizio di vigilanza ad hoc lungo gli oltre 6 chilometri del tratto santostefanese della ciclopedonale del Canale lunense.

REDAZIONE

20/11/2020 22:02:35