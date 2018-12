Chiude il Canile Lunae: "Improvvisamente la struttura è diventata fuorilegge"

- Un ultimo scampolo di dicembre convulso, con il Comune di Carrara che ha dato il via al trasferimento dei suoi cani a Groppoli . E, oggi, l'annuncio della chiusura imminente del Canile Lunae di Tavolara dopo due anni di gestione. I gestori della struttura ne hanno dato notizia - confermando le indiscrezioni che erano nell'aria - con un lungo post pubblicato sulla pagina Facebook del Lunae."Sono passati 2 anni dall'inizio della nostra avventura, quando, armati di buona volontà e fiducia, abbiamo voluto credere nella possibilità di fare della nostra passione un lavoro. Dopo anni di esperienza come volontari, ci siamo lanciati nel prendere in gestione un canile.E dopo 2 anni, in cui questa struttura è diventata la nostra casa, e chi ci abita e lo frequenta la nostra famiglia, siamo costretti a mettere la parola fine a questo progetto. Tantissimi cani (almeno un centinaio) di ogni taglia ed età che hanno avuto la sfortuna di essere stati abbandonati, da noi sono stati curati, rimessi in sesto e preparati a vivere la loro seconda opportunità di vita. Tantissime persone di ogni età che hanno avuto la volontà di cercare il loro amico a quattrozampe in canile, da noi hanno trovato le loro anime gemelle (almeno una settantina) e sono state accompagnate in un percorso di conoscenza e di creazione di una relazione con i nostri cani".Proseguono dal canile: "Riteniamo, senza falsa modestia, di aver compiuto un buon lavoro. Ma, un canile che era in funzione da oltre 20 anni, convenzionato con gli Enti Pubblici,e gli adeguamenti da mettere in atto quasi impossibili per chi si trova semplicemente in affitto. Gli stessi Enti, quindi, non hanno più potuto affidarci i loro cani. E siccome noi abbiamo comunque continuato la nostra politica di adozioni, mantenendone un alto tasso ed abbiamo continuato a curare nel miglior modo possibile i nostri ospiti, la conseguenza è facile da immaginare: le spese sono diventate di gran lunga superiori alle entrate economiche e così non siamo più stati in grado di sostenerle.Desideriamo ringraziare ogni singola persona che ci ha aiutato ad andare avanti nei modi che gli sono stati possibili e soprattutto desideriamo ringraziare ogni singolo cane che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, perché ognuno di loro ha lasciato il segno e ci ha insegnato qualcosa. Ma vogliamo anche scusarci con i cani ai quali non siamo - ancora - riusciti a trovare una casa ed è per questo che alleghiamo le loro foto a questo post, che vi chiediamo di far girare il più possibile.Ci auguriamo che ci sarà qualcuno che possa continuare il nostro lavoro o comunque prenderne esempio, che possa vedere il canile come un luogo in cui gli animali vengono sì accuditi, ma anche preparati alle adozioni e non come un mero contenitore di rifiuti della società, come, purtroppo, ci siamo sentiti dire (anche se con un giro di parole) da alcune Autorità, che non hanno minimamente concezione di chi sia un cane".I cani che ancora cercano casa sono : AARON, AXEL, BARUFFINO, BENTLEY, BLAKO, BON, BRONTOLONE, CARDIO, CASTAGNA, GAS, IACO, LAPOTTO, LUCKY, LUSSO, NERONE, PERSIA, PIPPO, PSYCO, SETH, SUSHI, TOMMY Carrara, TOMMY Lerici, TRENTO, XENA.I gestori del canile continueranno a tenere attiva per un po' la pagina Facebookpubblicando foto e informazioni sui cani. Per informazioni sulle adozioni: 349 3868868 - 339 3838285 - 345 4687901