Sarzana - Val di Magra - “Un'importante vittoria sindacale, che sancisce un principio e sana un'ingiustizia.” Luca Comiti, segretario provinciale Filcams Cgil non nasconde la soddisfazione per il risultato positivo di un arbitrato con Ipercoop Sarzana concluso positivamente per una lavoratrice lo scorso 9 giugno.

Di fatto è stato ritenuto 'illegittimo' l'obbligo, imposto in modo arbitrario dall'Azienda, di rientrare dopo la malattia nel giorno di riposo prima del primo giorno di ferie. “La vicenda riguarda una singola lavoratrice, ma riteniamo che questa sentenza crei un precedente ed una linea per il futuro a cui l'azienda dovrà attenersi- sottolinea Comiti- in passato ci sono state sanzioni disciplinari per i lavoratori che non hanno ottemperato a questo obbligo, che non è previsto da nessuna normativa, ma solo imposto, a discrezione dei dirigenti, contro i lavoratori, adducendo a pretesto che questa è una “prassi aziendale”. Ma, come ha dimostrato l'avvocato Andrea Frau – prosegue la nota del sindacato - che ha seguito l'arbitrato per la CGIL non ci può essere una prassi aziendale che va contro i diritti dei lavoratori. Non si può obbligare un lavoratore a rientrare da una malattia il giorno di riposo settimanale.”



L'Ispettorato del Lavoro ha dichiarato quindi 'illegittime' le sanzioni disciplinari e la inapplicabilità di questa norma. “Ci auguriamo che in futuro Ipercoop dimostri ragionevolezza ed abbandoni la politica degli atti di forza contro i lavoratori- conclude Comiti- da parte nostra continueremo a tenere alta l'attenzione e tutelare i diritti e le condizioni di lavoro dei lavoratori del mondo cooperativo.”

Redazione

25/07/2019 16:25:54