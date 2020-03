Sarzana - Val di Magra - “Sono al coc insieme a Protezione civile e collaboratori per verificare il presunto caso di positività al virus di un cittadino arcolano”. Così il sindaco Monica Paganini che in merito a quanto diffuso da ASL 5 sulla positività di un 48enne residente ad Arcola, ha precisato: “Fino a questo momento nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta da parte delle autorità sanitarie competenti”.



“Vogliamo avvisare tutta la popolazione – aveva ribadito poco prima tramite la pagina del Comune - che circa i residenti nel nostro comune le autorità sanitarie competenti, non hanno trasmesso informazioni di persone trovate positive al Coronavirus. Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie per garantire un'informazione tempestiva. Raccomandiamo di evitare allarmismi e ricordiamo di attenersi scrupolosamente alle precauzioni e alle misure di comportamento igienico sanitarie deliberate dal DPCM 4 marzo e scaricabili dal nostro sito Internet”.

B. M.

07/03/2020 16:29:51