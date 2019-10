Sarzana - Val di Magra - Un bell'esemplare di carpa dal peso di 12 chili è stato pescato in questi giorni nel Fiume Magra, nella zona del Senato. "Il pesce è stato subito rilasciato - spiegano dall'ente Parco del Magra, sulla cui pagina Facebook è stata condivisa la foto - Le carpe sono pesci d'acqua dolce che prediligono acque piuttosto calde. Il loro habitat naturale è rappresentato dalle acque stagnanti o a debole corrente, poco profonde, con fondo melmoso e abbondante vegetazione. Della carpa esistono molte varietà, tra le quali la carpa dorata che si osserva appunto in foto". Non è mancato chi nei commenti provocatoriamente ha segnalato che il grosso è pesce è stato rilasciato solo dopo essersi preso il tempo per a foto di rito.

