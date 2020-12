Canale Lunense, il ricevimento al tempo del Covid

Sarzana - Val di Magra - Il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense ha deciso dedicare un servizio di filo diretto con i cittadini e le aziende del proprio comprensorio, esteso attualmente in Val di Magra e parzialmente a Lerici, più piccole porzioni ad Aulla, Fosdinovo e Carrara. I giorni di apertura al pubblico, nel rispetto delle norme Covid e regolati ora da appuntamento, sono il martedì, il giovedì dalle 9 alle 12. Mentre, il sabato dalle 9 alle 12 è possibile chiedere un colloquio con il presidente dell’ente, l’ingegner Francesca Tonelli.



I recapiti per mettersi in contatti con l'ente di via Paci 2 a Sarzana sono i seguenti: telefono 0187620145; email info@canalelunense.it; pec canale-lunense@legalmail.it E’ sempre consigliabile, nel caso di pratiche che lo richiedano, inviare in anticipo una bozza del contratto. Il sito internet invece è consultabile all’indirizzo www.canalelunense.it



Gli impegni del Canale Lunense riguardano la gestione dell'omonimo corso artificiale da cui è prelevata l'acqua utilizzata a fini irrigui e idroelettrici, la manutenzione della rete di distribuzione irrigua, le opere di cura e bonifica su fossi e canali di competenza, la conduzione di due stazioni idrovore. La bonifica e manutenzione dei corsi d'acqua unito alla conduzione delle idrovore e il servizio di irrigazione comportano il pagamento di un contributo (deducibile fiscalmente) destinato esclusivamente alla copertura dei costi di gestione.

Redazione

11/12/2020 12:44:19