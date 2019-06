Sarzana - Val di Magra - Grande festa sabato 8 giugno per l’inaugurazione della stagione estiva a Camisano Le Piscine di Ameglia. L’unico parco acquatico in provincia, si presenta con nuove attrazioni e, per l’occasione, con ingresso gratuito per tutti. Dalle 10:00 e sino alle 19:00, tuffi e giochi in acqua con Daymi Bianco di Salsa Mayor e i Vacuna Boys: dalla vasca circolare con le cascate alta 1,50mt sino alla piscina olimpionica con trampolino passando per lo scivolo gonfiabile per i più piccoli e arrivando all’idromassaggio per chi cerca un po’ di relax. Un’altra sorpresa per la stagione sarà quella dell’apertura in notturna una volta a settimana. Potete seguire la pagina Facebook “Camisano Le Piscine” per maggiori informazioni.



02/06/2019 12:49:37