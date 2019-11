Sarzana - Val di Magra - In merito alle dichiarazioni del consigliere di Re.Cos Gaudenzio Garavini riportate dal nostro quotidiano il Comitato No (Bio)digestore Saliceti interviene per "sottolineare innanzitutto la veridicità delle proprie affermazioni".

"La matematica non è un’opinione e il nostro calcolo è presto fatto: 90000 tn/anno di Forsu da trasportare per 365 giorni all'anno (non tenendo conto del fermo per manutenzione) fa un trasporto giornaliero di 246 tn e occorrono 12,3 camion che trasportano 20 tn ciascuno, come affermato dall'Ingegner Stretti di Re.Cos. Il totale risulta essere 4.489,5 camion annui. Garavini dichiara un transito attuale di 42 automezzi che fanno un totale annuo di 15.336 che, sommati ai 4.489,5, dà un totale di 19.819 mezzi che transiteranno nel territorio di Santo Stefano.

Senza considerare il fatto che, in futuro, la portata potrebbe benissimo aumentare, proprio come già accaduto per l'impianto già esistente di TMB, sempre a Saliceti.

Non abbiamo riportato nessun dato fuorviante come invece ha fatto Garavini che, per delegittimare il fronte che si oppone alla realizzazione del biodigestore, strumentalizza il numero dei 200mila abitanti ipoteticamente serviti dall'impianto accostandolo ai quasi 2000 manifestanti scesi in strada con noi lo scorso 26 ottobre per sottolineare, con l'ormai consueta arroganza a cui Re.Cos ci ha abituati, che siamo minoranza.

La verità è invece un’altra. La cittadinanza dei comuni interessati è maggiormente contraria alla realizzazione dell'impianto a Saliceti e la popolazione di La Spezia e degli altri comuni non si è particolarmente interessata alla vicenda forse a causa della lontananza del sito dal luogo in cui vivono e della scarsa informazione ricevuta da parte delle istituzioni locali, ma soprattutto non si è mai espressa a favore dell' impianto.

Le bugie fino ad oggi sono state dette e addirittura votate dal precedente Consiglio Provinciale e dalla Giunta Toti.

Non solo, il rappresentante di Re.Cos afferma che si tratterà al massimo di 90.000 ton/anno di rifiuto organico. Peccato che il progetto iniziale ne prevedesse soltanto 25/30.000, il Piano d'Area provinciale del 2018 al massimo 60.000 e ora siamo a 90.000.

Ci pare evidente che a cambiare i dati non sono davvero i comitati, ma semmai l'azienda col benestare di Provincia e di Giunta Regionale", concludono dal Comitato No (Bio)digestore Saliceti.

Nel 2018 sono state raccolte 2000 firme di cittadini contrari alla realizzazione di questo progetto, il 26 ottobre ne sono scesi in corteo all'incirca altrettanti per manifestare il proprio dissenso. Se Garavini desidera una nuova dimostrazione di forza sappia fin d'ora che non tarderà ad arrivare, la protesta non si ferma e non si lascia intimidire da nessuno. La nostra è una democrazia, il potere appartiene al popolo e alle istituzioni elette per rappresentarlo, non ai dirigenti d' impresa.



Comitato No (Bio)digestore Saliceti

19/11/2019 14:28:16