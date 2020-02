- “Con questo convegno scientifico abbiamo dimostrato che esistono varie tecnologie per trattare i rifiuti organici. Il biodigestore non è l’unica soluzione. Ci sono impianti di compostaggio “a biocelle”, a “coccinelle”, che hanno minori costi di costruzione e, soprattutto, minori impatti ambientali e rischi per la salute, impianti che sfruttano i digestori già presenti nei depuratori a cui affiancare moduli di compostaggio (tecnica della codigestione), che la Toscana promuove. Il messaggio che mandiamo alla Regione, a Toti e Giampedrone, alla Provincia e ai sindaci è di riaprire i procedimenti di Valutazione ambientale strategica sul Piani d’ambito e di area, e di Via sul progetto di Saliceti, prendendo finalmente in considerazione con metodo scientifico le alternative già presenti su tutto il territorio italiano, come prescrive la legge”. Così Roberta Mosti, presidente del Comitato Sarzana, che botta!, ha concluso sabato scorso il convegno (raccontato QUI ) su 'Rifiuti, ambiente e salute' svoltosi a Sarzana, in Sala della Repubblica, organizzato dai Bottas in collaborazione con i comitati No Biodigestore Saliceti e Acqua Bene Comune, Legambiente, Italia Nostra, Cittadinanzattiva. Per il Comitato Sarzana, che Botta!, come si legge in una nota diffusa oggi, “l’obiettivo è convincere la politica e in particolare chi governa Regione e Provincia di fermare l’iter del progetto Saliceti e di riconsiderare i Piani per lo smaltimento dei rifiuti organici non penalizzando Spezia”. Come affermato da Carlo Ruocco sabato scorso nelle conclusioni, “si tratta di rivedere i procedimenti di VAS e di VIA e di farli scientificamente in modo corretto, considerando tutte le soluzioni alternative che la tecnologia mette a disposizione. E’ scandaloso che per l’Ufficio Ambiente della Regione esista solo il progetto di Ireno l’opzione zero, cioè nessun impianto, ignorando le altre alternative. Accogliamo la disponibilità dell’assessore Italiani a riaprire il confronto col territorio e le sue rappresentanze”.Una disponibilità che l'esponente della giunta Ponzanelli ha rimarcato, dopo essere intervenuto all'iniziativa di sabato, anche con un post su Facebook. “Alla della Repubblica – ha scritto - si è tenuto un incontro su temi ambientali. Biodigestore: un tema molto caldo ed aperto. Si è parlato di possibili alternative alla realizzazione di un nuovo impianto. Interessante la relazione dell' Ing. Vitiello che fra l' altro, ha segnalato l'esistenza di due digestori attualmente non in funzione in località Stagnoni alla Spezia che a suo parere potrebbero essere messi in funzione. È emersa, a parere dei relatori, la mancata valutazione strategica (Vas) del progetto ed in particolare la valutazione dei parametri relativi alle capacità produttive oltre alla valutazione preliminare delle possibili alternative. A mio avviso le relazioni sono state molto interessanti ma è mancato tuttavia il confronto con chi si ritiene non abbia valutato il progetto dal punto di vista strategico. È difficile giudicare sentendo solamente il parere di una parte. Dato che i temi ambientali non sono né di destra né di sinistra, auspico un incontro/confronto con i soggetti preposti. Un incontro franco, improntato alla ricerca della verità, alla ricerca della migliore soluzione per contemperare le esigenze ed i diritti di tutti, ma soprattutto dei cittadini”. Italiani, dunque, c'era, al pari di una manciata di altri amministratori locali. In un numero che non ha entusiasmato i Bottas, che nella nota odierna parlano registrano: “Scarse le presenze in sala di politici e amministratori”.