Sarzana - Val di Magra - “Così non va ragazzi! Una stragrande maggioranza sta facendo sacrifici, ma alcuni non hanno ancora capito”. E' quanto afferma il consigliere comunale di Sarzana Luca Ponzanelli aggiungendo al suo intervento la foto del parco di piazza Vittorio Veneto con persone sedute sulle panchine a godersi il sole e bimbi intenti a giorcare.

“Mi segnalano gente anche alla Bradia e in altre zone della città. Non potete uscire – ribadisce l'esponente di maggioranza - cosa non vi è chiaro? Per il semplice motivo che se tutti facessero come voi, ci sarebbe un macello! Urlategli dai balconi, nel frattempo arriveranno controlli e sanzioni!”.

B. M.

15/03/2020 13:45:35